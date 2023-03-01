Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от второй части сезона и оценил дебют за «Локомотив» бывших футболистов команды Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.

- Как оцениваете изменения в «Крыльях Советов» в зимнее трансферное окно, и какие ожидания от второй части сезона?

- Давать все оценки будем в конце чемпионата, но если говорить об ожиданиях, то они у нас, конечно, положительные. Мы с нетерпением ждем начала чемпионата и рады, что наша команда участвует в Кубке России на этой стадии. В первом матче после рестарта у нас в соперниках снова будет «Динамо». Мы три встречи с ними проводим после зимнего перерыва.

- Вашу команду покинули ведущие футболисты: Пиняев, Глушенков. Насколько это проблематично для «Крыльев Советов»?

- Всегда появляются проблемы, когда уходят лидеры и системообразующие игроки. Но мы давно к этому готовились и нашли замену ушедшим ребятам. Поэтому уже двигаемся, не оглядываясь назад.

- Безболезненно этих ребят тяжело было заменить?

- На этот вопрос только сезон даст ответ.

- Как оцениваете дебют в «Локомотиве» Пиняева и Глушенкова? Наверняка смотрели матчи со «Спартаком».

- Да. Смотрел эти две встречи. Парни провели хорошие матчи. Уверен, дальше будет только лучше. А глобально их пусть оценивает главный тренер «Локомотива».

- Вы говорите, что были заранее готовы к расставанию с этими ребятами. Но, наверняка, это был эмоциональный момент. Может, какие-то напутствия давали?

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- Не было ничего эмоционального. Мы же видели, что к ним есть интерес со стороны других клубов, поэтому больше думали о том, как их заменить. В футболе нет ничего необычного, когда кто-то приходит в новую команду.

- Какие у вас ожидания от второй части сезона?

- Сейчас у нас есть ожидания только от ближайших матчей. Стремимся к тому, чтобы показывать хорошую игру и радовать наших болельщиков.

- Хорошая игра – это красивый, комбинационный футбол или, прежде всего, футбол, дающий результат?

- Результат – это самое главное для нас. Но мы хотим, чтобы игра в исполнении нашей команды нравилась болельщикам.

- Как оцените готовность «Крыльев Советов» к возобновлению сезона?

- Мы надеемся, что с каждой игрой будем выходить на оптимальные кондиции. Мне кажется, встреча с «Динамо» в Самаре была достаточно интенсивной и понравилась болельщикам.

Елена Григорьевская