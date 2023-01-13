Испанский журналист: «Баринов засиделся в России»

Испанский журналист популярного издания Marca Начо Силван высоко оценил уровень российского опорника Дмитрия Баринова, который может стать игроком стамбульского «Бешикташа». Поговаривают, что россиянин заинтересовал главного тренера «чёрных орлов» Шенола Гюнеша.

«Баринов засиделся в России. Он качественный футболист европейского уровня. Если Баринов и перейдет в «Бешикташ», то хотелось бы посмотреть на него в еврокубках», - цитирует Силвана Sport24.

Он добавил, что после того, как россиянина годом ранее хотела усилиться «Валенсия», переход в «Бешикташ» выглядит довольно странным, так как Баринов – игрок европейского уровня.

Стоимость 26-летнего россиянина, если верить порталу Transfermarkt, 9 млн евро.