Карпин отреагировал на будущую встречу делегаций РФС и УЕФА

Рулевой сборной России и «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на весть о том, что представители РФС и УЕФА встретятся. На встрече делегации, напомним, должны обсудить поэтапное возвращение российских команд к участию в официальных турнирах под эгидой УЕФА.

«Я никак не отреагировал, для начала надо, чтоб встреча состоялась. Больше ничего не жду и вопрос не ко мне», - ответил Карпин «Спорт-Экспрессу».

Мероприятие запланировано на 24 января. Напомним, российские команды не участвуют в официальных турнирах в рамках УЕФА уже почти год – с конца февраля 2022 года из-за введённых санкций.