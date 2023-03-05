Сенников: «Дзюба просто собрал все отскоки и прострелы»

В своем первом после паузы матче российского чемпионата московский «Локомотив» на выезде переиграл «Ростов», а новобранец команды Артем Дзюба забил три мяча. Тем не менее, бывший оборонец московской команды Дмитрий Сенников скептически отнесся к такому хет-трику - он считает, что «блудному возвращенцу» чемпионата прост повезло оказываться в нужных местах в нужное время.

- Здесь все совпало. И голевое чутье Дзюбы, и установка тренера, который попросил форварда не смещаться на фланги, а играть внутри штрафной. Там Дзюба собрал все отскоки, прострелы, - цитирует слова Сенникова playmaker24.ru.