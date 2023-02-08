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Канчельскис о Дзюбе и Смольникове в «Локо»: «Хуже точно не будет»

08 Февраля 2023 • 00:19 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:30

Бывший российский форвард, а ныне футбольный эксперт Андрей Канчельскис оценил возможный приход в московский «Локомотив» двух опытных российских игроков – Игоря Смольникова и Артёма Дзюбы.

«Они усилят команду, хорошие футболисты и в сборной играли. Такого же уровня нападающих как Дзюба в «Локомотиве» сейчас нет – хуже точно не будет. Уверен, это усиление», - цитирует Канчельскиса «Матч-ТВ».

Напомним, обоим игрокам по 34 года. Завтра их ожидает медосмотр и, если его результаты будут положительными, переход состоится.

«Локомотиву» весной предстоит сохранить место в РПЛ и избежать вылета в Первую лигу. Руководит командой молодой специалист Михаил Галактионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Андрей Канчельскис Игорь Смольников
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