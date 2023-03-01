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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Анохин: «Локомотив» выправит своё положение, Дзюба поможет клубу»

01 Марта 2023 • 21:09 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:30

Генеральный директор букмекерской компании Фонбет Сергей Анохин высказался о текущем положении «Локомотива».

«Верю, что «Локомотив» выправит свое положение. Просто «Спартак» очень сильный сейчас, молодцы! Переход Дзюбы? Если его взяли, то он точно должен помочь клубу», — приводит слова Анохина издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, 34-летний Дзюба минувшей зимой подписал трудовое соглашение с «железнодорожниками» до конца текущего сезона.

Ранее «Локомотив» в двухматчевом противостоянии уступил «Спартаку» (0:1, 2:4) в рамках 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ и опустился в плей-офф Пути регионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Артём Дзюба Сергей Анохин
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