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Смородская - о переходе РФС в АФК: «Как вы себе это представляете в текущих условиях?»

30 Декабря 2022 • 21:56 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:00

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская в очередной раз выступила против перехода РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Какие это перелеты? Как вы себе это представляете в текущих условиях? Даже Киргизия и Казахстан — это сложно», - цитирует эксперта «Спорт-Экспресс».

Смородская надеется, что в этом вопросе поможет только ожидание, а пока следует оставить всё как есть.

Ранее планы перехода в АФК раскритиковал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис.

30 декабря состоялось заседание исполкома РФС, на котором было решено отложить вопрос о переходе национального футбольного союза в АФК.

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Евро-Футбол.Ру,
Ольга Смородская Переход РФС в АФК
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