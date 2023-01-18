Яровинский: «В «Рубине» у Игнатьева откровенно не получилось»

Бывший спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский поделился мнением об игре нападающего Ивана Игнатьева за казанскую команду. Напомним, что сейчас 24-летний футболист защищает цвета московского «Локомотива».

Игнатьев выступал «Рубин» в период с 2020 по 2022 год. В общей сложности за казанцев футболист провёл 40 матчей, отметившись в них тремя голами и тремя результативными передачами.

«Ваня Игнатьев не показал всех своих возможностей. Не то чтобы я большего от него ожидал, но это был большой и серьёзный трансфер. Но в «Рубине» у Вани откровенно не получилось», — цитирует Яровинского «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Игнатьев провёл за «Локомотив» 16 матчей, в которых забил четыре гола и дважды ассистировал своим партнёрам.