Осинькин рассказал о замене Пиняеву и Глушенкову

Наставник самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о замене ушедших в «Локомотив» Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.

«Все видят, что на позицию Максима Глушенкова мы уже взяли Сычевого или Писарского. Работа ведётся. Что касается замены Пиняева, то мы вдесятером на поле не выйдем», — заявил главный тренер клуба Российской премьер-лиги в интервью «Чемпионату».

Напомним, что ранеепришло официальное подтверждение переходов двух талантливых форвардов в состав московского клуба. «Крылья Советов» находятся на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата, в то время как «Локомотив» расположился на рекордно низком 14-м месте.