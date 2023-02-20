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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Локомотиве» объяснили назначение Галактионова на пост главного тренера команды

20 Февраля 2023 • 09:21 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:30

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал назначение Михаила Галактионова на пост главного тренера команды.

Напомним, 38-летний специалист начинал сезон в «Пари НН», однако после завершения первой части текущего сезона перешёл на работу в «Локомотив».

По словам Нагорных, небольшой опыт тренера не смутил руководство, так как его можно получить в процессе трудовой деятельности. А самым главным навыком Галактионова видят его умение работать с молодыми игроками.

«Мы рассматривали несколько вариантов, но в итоге остановились на Галактионове. Во-первых, опыт приобретается, и он уже работал в клубах РПЛ. Наша стратегия подразумевает развитие молодых игроков. Галактионов успешно работал и с юношеской, и с молодёжной сборной России», — приводит слова Нагорных «Спорт-Экспресс».

После 17 туров РПЛ «Локомотив» набрал 13 очков и расположился на 14-й строчке в турнирной таблице. Матчи чемпионата России возобновятся в начале марта.
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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Нагорных Михаил Галактионов
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