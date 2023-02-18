Тарханов не верит, что «Ростов» удержится в тройке

Известный отечественный специалист Александр Тарханов оценил перспективы «Ростова» во второй половине Премьер-лиги.

«За третье место развернётся настоящая борьба. Не уверен, что «Ростов» сможет удержаться в тройке, команда молодая, опыта им не хватает. Плюс команда Карпина проиграла все матчи на сборах», — заявил Тарханов в интервью изданию «РБ Спорт». Эксперт отметил, что на данный момент сложно сказать, какой коллектив прибавит после возобновления сезона, не исключив борьбу за чемпионство между «Спартаком» и «Зенитом».

Напомним, что после 17 туров в таблице Российской премьер-лиги «сине-бело-голубые» лидируют, набрав 42 очка и опережая ближайшего преследователя на шесть баллов. «Ростов» замыкает тройку, отставая от первого места на семь очков.