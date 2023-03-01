Кечинов: «При Галактионове в сравнении с немецким периодом в «Локомотиве» — это небо и земля»

Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов считает, что у «Локомотива» всё будет хорошо под руководством нового тренерского штаба. Немецкий вектор развития клуба полностью провалился, и к матчам 2023 года «железнодорожников» готовил наставник молодежной сборной Михаил Галактионов.

- Команда преобразилась. При Галактионове в сравнении с немецким периодом — это небо и земля, - заявил Кечинов «Плеймейкеру».

Также экс-футболист не сомневается в том, что «Локомотив» избежит вылета. А что касается новичков, они «производят приятное впечатление» даже при том, что Артём Дзюба в ответном матче со «Спартаком» выглядел не так хорошо, как в прошлом.