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«Бешикташ» возобновил переговоры с «Локомотивом» по Баринову

02 Февраля 2023 • 12:05 Комментировать
Сивасспор
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Бешикташ
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04.02 16:00

«Бешикташ» возобновил переговоры с «Локомотивом» по возможному трансферу 26-летнего полузащитника Дмитрия Баринова, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, турецкий клуб готов предложить за россиянина порядка 5 миллионов евро. Также отмечается, что «Бешикташ» собирается повысить зарплату игрока, но не до двух миллионов в год, как хотел бы Баринов. В ближайшее время стороны должны будут провести заключительный раунд переговоров.  

Ранее сообщалось, что «Локомотив» хочет заработать на продаже своего футболиста около 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Баринов провёл в составе «железнодорожников» 20 матчей, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Бешикташ Дмитрий Баринов Трансферы футбола - зима 2023
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