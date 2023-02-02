«Бешикташ» возобновил переговоры с «Локомотивом» по Баринову

«Бешикташ» возобновил переговоры с «Локомотивом» по возможному трансферу 26-летнего полузащитника Дмитрия Баринова, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, турецкий клуб готов предложить за россиянина порядка 5 миллионов евро. Также отмечается, что «Бешикташ» собирается повысить зарплату игрока, но не до двух миллионов в год, как хотел бы Баринов. В ближайшее время стороны должны будут провести заключительный раунд переговоров.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» хочет заработать на продаже своего футболиста около 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Баринов провёл в составе «железнодорожников» 20 матчей, отметившись одним голом и одной результативной передачей.