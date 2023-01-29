Булыкин — о переходе Конти в «Локомотив»: «Раз берут — значит, нужен»

Бывший игрок столичного «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о переходе Хермана Конти в состав «железнодорожников».

«Тренеру ситуация в команде виднее. Раз берут — значит, нужен. Пока он не сыграет, не будем знать, супертрансфер это или провал. Я остаюсь на своей позиции, что нужно воспитывать российских футболистов», — приводит слова экс-нападающего российской национальной команды «Матч ТВ». Булыкин также высказал мнение, что отечественные игроки могли бы занять проблемную для клуба позицию центрального защитника.

Напомним, что Херман Конти стал футболистом «Локомотива», перейдя из «Бенфики» и подписав контракт на два с половиной года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость аргентинца составляет два миллиона евро.