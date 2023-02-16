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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Новичок «Локомотива» Конти высказался о работе Витории в «Спартаке»

16 Февраля 2023 • 11:01 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:30

Защитник «Локомотива» Херман Конти, пополнивший состав «железнодорожников» текущей зимой, поделился мнением о работе португальского тренера Руя Витории в «Спартаке».

Напомним, специалист возглавлял «красно-белых» в период с 21 мая по 13 декабря 2021 года, после чего расторг соглашение со «Спартаком» по обоюдному согласию сторон. На место португальца пришёл итальянец Паоло Ваноли, который также не проработал в клубе и года.   

«Та неудача вообще ничего не значит. Так бывает: в одном клубе у тренера получается, в другом — нет», — приводит слова Конти «Спорт-Экспресс».

После 17 туров РПЛ «Локомотив» расположился на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Спартак» же, руководимый 33-летним испанцем Гильермо Абаскалем, идёт вторым, имея в своём активе 36 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Руй Витория Херман Конти
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