Булыкин: «У нас много стадионов, возможно один назвать в честь Пеле»

Бывший форвард московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал идею главы ФИФА Джанни Инфантино назвать в каждой стране стадион именем Пеле.

«У нас в стране много стадионов — есть маленькие в разных регионах. Вполне возможно один назвать в честь Пеле», - цитирует Булыкина «Чемпионат».

Экс-форвард добавил, что ещё лучше будет попросить ФИФА построить стадион или манеж в России и назвать его в честь Пеле.

82-летний трёхкратный чемпион мира Пеле ушёл из жизни 29 декабря. Более года он боролся за свою жизнь и сражался с раком кишечника, который у него выявили в 2021 году.