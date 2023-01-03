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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин: «У нас много стадионов, возможно один назвать в честь Пеле»

03 Января 2023 • 21:08 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:00

Бывший форвард московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал идею главы ФИФА Джанни Инфантино назвать в каждой стране стадион именем Пеле.

«У нас в стране много стадионов — есть маленькие в разных регионах. Вполне возможно один назвать в честь Пеле», - цитирует Булыкина «Чемпионат».

Экс-форвард добавил, что ещё лучше будет попросить ФИФА построить стадион или манеж в России и назвать его в честь Пеле.

82-летний трёхкратный чемпион мира Пеле ушёл из жизни 29 декабря. Более года он боролся за свою жизнь и сражался с раком кишечника, который у него выявили в 2021 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Пеле Дмитрий Булыкин
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