Карпин: «Уверен, что Глебов хочет попасть в более статусный клуб, чем «Ростов»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин отреагировал на слова своего подопечного Данила Глебова, ранее заявившего, что он не перейдёт в «Спартак», так как есть вещи, которые важнее денег.

По мнению Карпина, 23-летний футболист в будущем хочет оказаться в более статусном клубе, однако вместе с тем, он не собирается подводить «Ростов», который ему многое дал.

«Не думаю, что его всё устраивает в «Ростове». Уверен, что он хочет попасть в статусный клуб, не обязательно в России. Это 100% нормальное желание для любого профессионала», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

В текущем сезоне Глебов провёл за «Ростов» 24 матча, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Действующий контракт хавбека с южанами рассчитан до лета 2024 года.