Павлюченко: «Локомотиву» необходим такой форвард, как Дзюба»

Бывший нападающий «Локомотива» Роман Павлюченко высказался о переходе известного форварда Артёма Дзюбы в стан «железнодорожников».

Напомним, 34-летний футболист официально был представлен в качестве нового игрока «Локомотива» 8 февраля. Контракт опытного нападающего с московским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

«Дзюба — опытный футболист. Забивной, а «Локомотиву» в его ситуации необходим такой форвард. Сейчас им не нужна красивая игра, на первом месте результат», — приводит слова Павлюченко «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Дзюба провёл пять матчей в составе турецкой команды «Адана Демирспор» и забил один гол.

После 17 туров РПЛ «Локомотив» расположился на 14-м месте турнирной таблицы, набрав 13 очков.