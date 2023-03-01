Каряка — об интервью Дзюбы: «Он имеет право выражать своё мнение»

Бывший игрок «Динамо» Андрей Каряка поделился мнением об интервью нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы. 34-летний форвард пришел в гости к журналисту Нобелю Арустамяну и провел с ним двухчасовую беседу.

«Само интервью детально не читал. Видел выдержки. Я к Артёму отношусь хорошо. Он отличный футболист, по российским меркам он точно топовый игрок. Он заслужил говорить громко, имеет право выражать свое мнение», — заявил Каряка «Матч ТВ».

Эксперт добавил, что мнение Дзюбы может кому-то не нравиться, но это выбор игрока, ничего особенного в этом нет.

Дзюба пришел в «Локомотив» минувшей зимой. Он провел два матча за «железнодорожников» в рамках Кубка России, в которых не отметился результативными действиями.