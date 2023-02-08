Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нигматуллин считает, что Лантратов станет основным вратарём «Локомотива»

08 Февраля 2023 • 11:02 Комментировать
Ростов
...
Локомотив Москва
1 2.05 X 3.75 2 3.35
04.03 19:30

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о том, кто будет основным голкипером московской команды во второй части сезона. Напомним, что прямо сейчас в распоряжении клуба есть три претендента на эту позицию — Даниил Худяков, Маринато Гилерме, а также Илья Лантратов, перешедший текущий зимой из подмосковных «Химок».

Нигматуллин считает, что основным вратарём команды будет именно Лантратов, так как Гилерме слишком возрастной, а Худяков, напротив, ещё очень молод.

«Не вдаваясь в подробности тренировочного процесса, большие шансы у Лантратова. Он в хорошем вратарском возрасте. Думаю, он будет первым номером «Локомотива», — цитирует Нигматуллина «РБ Спорт».

После 17 туров РПЛ «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 13 набранных очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Руслан Нигматуллин Гилерме Илья Лантратов Даниил Худяков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОСТОВ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Февраля
12:07 · Россия. Премьер-лига
Булыкин — о возможном переходе Смольникова в «Локомотив»: «Когда есть опытные футболисты в команде, это приносит пользу»
12:03 · Россия. Премьер-лига
​Мещеряков рассказал, почему «Локомотив» не подписал Дзюбу в 2018 году
11:50 · Россия. Премьер-лига
Актёр Баринов — о возможном переходе Дзюбы в «Локомотив»: «Молодым футболистам нужны дядьки»
11:34 · Россия. Премьер-лига
Озбилиз: «Дзюба может показать себя в РПЛ»
11:27 · Россия. Премьер-лига
Смольникову задали вопрос о переходе в «Локомотив»
11:05 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Рубина» Горбунов: «Дзюба усилит любой клуб РПЛ»
11:02 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин считает, что Лантратов станет основным вратарём «Локомотива»
10:52 · Россия. Премьер-лига
Смольников ответил на вопрос о медосмотре для «Локомотива»
10:47 · Россия. Первая лига
Горбунов: «Слуцкий говорил, что меня из-под травы не видно»
10:46 · Россия. Премьер-лига
Дзюба высказался о медосмотре для «Локомотива»
10:24 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: «Если Дзюба будет готов, он станет усилением для «Локомотива»
10:07 · Россия. Премьер-лига
Агент: «У российских клубов была отличная возможность приобрести Монтеса, теперь его цена выше»
10:01 · Россия. Премьер-лига
«Ювентус» может купить игрока из РПЛ
09:50 · Россия. Премьер-лига
Министр спорта: «Доход РФС стали более значительным в связи с деятельностью букмекеров»
09:36 · Россия. Премьер-лига
Песьяков: «Невозможно прервать гегемонию «Спартака» в зимних турнирах»
Все новости
Рекомендуем