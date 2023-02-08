Нигматуллин считает, что Лантратов станет основным вратарём «Локомотива»

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о том, кто будет основным голкипером московской команды во второй части сезона. Напомним, что прямо сейчас в распоряжении клуба есть три претендента на эту позицию — Даниил Худяков, Маринато Гилерме, а также Илья Лантратов, перешедший текущий зимой из подмосковных «Химок».

Нигматуллин считает, что основным вратарём команды будет именно Лантратов, так как Гилерме слишком возрастной, а Худяков, напротив, ещё очень молод.

«Не вдаваясь в подробности тренировочного процесса, большие шансы у Лантратова. Он в хорошем вратарском возрасте. Думаю, он будет первым номером «Локомотива», — цитирует Нигматуллина «РБ Спорт».

После 17 туров РПЛ «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 13 набранных очков.