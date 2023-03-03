Агент Худякова отреагировал на информацию об интересе «Манчестер Сити» к вратарю «Локомотива»

Вадим Шпинёв, агент голкипера «Локомотива» Даниила Худякова, ответил на вопрос об интересе «Манчестер Сити» к его клиенту.

Ранее экс-тренер «железнодорожников» Александр Криворучко заявил, что «горожане» следят за 19-летним вратарем.

«У меня много информации, которая не подлежит огласке. Информацию надо подавать тогда, когда она готова, обсуждена и все факты совершены. Тогда можно делиться с кем-то еще», — цитирует Шпинёва Metaratings.

Агент признался, что пока не знает о будущем Худякова, но он надеется, что в ближайшее время «Локомотив» получит предложение по трансферу голкипера.

В нынешнем сезоне Худяков провел 18 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 34 мяча и два раза сыграл «на ноль».