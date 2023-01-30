Конти — о переходе в «Локомотив»: «Я готов внести свой вклад в общее дело»

Аргентинский защитник Херман Конти, перешедший в «Локомотив» из «Бенфики», поделился первыми эмоциями от пребывания в новой команде.

«Я прибыл на сборы к команде, готов внести свой вклад в общее дело. Всех обнимаю и спасибо за тёплый приём!» — приводит слова Конти пресс-служба «Локомотива».

Напомним, официально о трансфере было объявлено сегодня, 30 января. Конти пополнил состав «железнодорожников» на правах свободного агента.

В текущем сезоне 28-летний защитник не провёл за «Бенфику» ни одной официальной встречи. В прошлом году Конти защищал цвета бразильского клуба «Америка Минейро» на правах аренды. За эту команду аргентинец провёл 38 матчей и забил один гол.