Канчельскис уверен, что «Локомотив» избежит стыковых матчей

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис порассуждал о судьбе московского «Локомотива» во второй части чемпионата России по футболу, которая стартует в начале марта 2023 года.

«Локо» — главная сенсация первой части чемпионата со знаком минус. Довести команду до такого состояния… Полный беспредел!», - цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Как добавил эксперт, всё же, по его мнению, «Локомотив» не только избежит прямого вылета, но и стыковых матчей, в которых сыграют те, кто занял 13 и 14 места по итогам 30 прошедших туров.

Напомним, в середине ноября «железнодорожников» возглавил молодой российский тренер Михаил Галактионов. Положение клуба в турнирной таблице РПЛ не завидное – всего 13 очков после 17 прошедших туров.