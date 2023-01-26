Агент нападающего московского «Локомотива» Марко Раконьянца Игорь Глушевич подтвердил сетевому изданию «ЕвроФутбол.Ру» факт переговоров между клубами касаемо трансфера игрока.

«Клубы разговаривают, больше не могу ничего сказать», - сообщил Глушевич.

Ранее появилась новость, что сербский топ-клуб был бы не против арендовать 22-летнего нападающего «железнодорожников». Отмечалось, что в потенциальное соглашение могут включить опцию выкупа игрока.

Также потенциальный трансфер прокомментировали в московском клубе.

Отметим, в текущем сезоне нападающий не отличается результативностью – на его счету всего одна голевая передача в 15 сыгранных матчах за клуб из 17 возможных.