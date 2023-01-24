Сенников назвал адекватную цену Баринова

Бывший защитник сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Сенников назвал ценник на лидера «Локо» Дмитрия Баринова.

Напомним, в последние недели СМИ активно обсуждали потенциальный переезд игрока в «Бешикташ», однако сделке не удалось свершиться и переговоры между российским и турецким клубом к успеху не привели.

«Думаю, адекватная цена за Баринова — 8–10 млн евро. И если туркам нужен игрок, а «Локомотиву» деньги, то клубы могут сойтись на какой‑то такой цене», - цитирует Сенникова Metaratings.

Он добавил, что для турок сейчас, в отличие от российского клуба широко открыт трансферный рынок, и они могут выбирать игроков из большего количества стран.