Уткин: «А с чего вы взяли, что Баринов стоит 15 миллионов евро?»

Известный журналист Василий Уткин поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в «Бешикташ».

Ранее сообщалось, что руководство московского клуба намерено заработать на продаже своего футболиста 15 миллионов евро, однако турецкая сторона предлагает лишь 4-5 миллионов. Уткин усомнился в том, что 26-летний хавбек действительно стоит столько, сколько за его трансфер требует «Локомотив».

«А с чего вы взяли, что этот футболист стоит 15? Наверное, потому, что Миранчука за 15 продали. Кому не хочется 15 вместо четырёх? А у «Бешикташа» есть четыре или пять. Вот это я понимаю, настоящий рынок», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.

В текущем сезоне Баринов провёл за «Локомотив» 20 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 9 миллионов евро.