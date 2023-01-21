Актёр Баринов: «Уход Керка — потеря для «Локомотива»

Известный актёр и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов высказался о переходе нападающего московской команды Джирано Керка в бельгийский клуб «Антверпен» на правах аренды до конца текущего сезона.

По мнению Баринова, уход Керка — серьёзная потеря для «железнодорожников». Актёр предположил, что руководство «Локомотива» хочет заработать на своём футболисте.

«Возможно, клуб пытается заработать. Сможет ли Керка заменить Пиняев? Я бы не хотел сейчас отвечать на этот вопрос, поскольку важную роль сыграют сборы», — приводит слова Баринова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Керк провёл за «Локомотив» 23 матча, отметившись тремя голами и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает нидерландца в 4 миллиона евро.