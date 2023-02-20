Нагорных раскритиковал поведение «Лиона» в несостоявшейся сделке по Изидору

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о сорвавшемся переходе нападающего «железнодорожников» Вильсона Изидора в «Лион».

Ранее сообщалось, что трансфер не состоялся по причине того, что 22-летний француз не смог пройти медосмотр. По мнению Нагорных, «Лион» поступил непорядочно, объявив об этом, так как Изидор всё ещё принадлежал «Локомотиву»

«Французский клуб сделал заявление не о своём футболисте! Но пускай это остаётся на их совести. На сегодняшний день Вильсон с нами, сейчас он залечивает колено. Мы сделаем всё, чтобы у Изидора не было проблем со здоровьем», — цитирует Нагорных «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Изидор провёл за «красно-зелёных» 17 матчей, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.