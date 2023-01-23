Агент не исключил, что Али Соу вернётся в «Ростов»

Луиджи Соррентино, агент нападающего «Ростова» Али Соу, который в настоящий момент выступает за турецкий клуб «Анкарагюджю» на правах аренды, высказался о будущем своего клиента.

Агент допустил, что 28-летний гамбиец ещё вернётся в Россию, где он выступал с 2021 года.

«Есть вероятность, что Али вернётся в «Ростов». Он очень любит этот клуб. Но мы пока не приняли никакого решения», — цитирует Соррентино Sport24.

В нынешнем сезоне Соу провёл за «Анкарагюджю» 17 матчей, отметившись в них шестью голами и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 2,5 миллиона евро.