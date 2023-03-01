Кузьмичёв: Худяков сильнее Лантратова по всем параметрам, кроме опыта

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв ответил на вопрос, какой вратарь должен стать первым номером у «железнодорожников».

«Для меня Лантратов не является очевидным основным голкипером команды. Даня Худяков, конечно, молодой вратарь, но имеет явное преимущество перед Лантратовым», — приводит слова Кузьмичёва «Спорт-Экспресс».

По мнению функционера, Худяков по всем параметрам, кроме опыта, превосходит Лантратова, но главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов решил сделать ставку на опыт во вратарской линии.

Напомним, 27-летний Лантратов перебрался в столичный клуб из «Химок» минувшей зимой. В первых двух матчах «Локомотива» в 2023 году именно он выходил в стартовом составе, пропустив пять мячей.