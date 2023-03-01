Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Прохин тремя словами описал Карпина

01 Марта 2023 • 22:35 Комментировать
Ростов
...
Локомотив Москва
1 2.15 X 3.50 2 3.40
04.03 19:30

Защитник «Ростова» Данила Прохин описал тремя словами своего наставника Валерия Карпина.

«Мотивация, характер, неуступчивость», — заявил футболист «жёлто-синих», ответив на вопрос издания Sport24.

Напомним, что после первого этого нынешнего сезона «Ростов» находится на третьей строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. На счету «дончан» 35 очков после 17 туров чемпионата. 

Данила присоединился к «Ростову» в 2021 году, проведя в текущем сезоне 13 матчей в рамках всех состязаний. Валерий Карпин вновь возглавил клуб в 2022 году после длительного периода во главе «жёлто-синих» с 2017 по 2021 год.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Данила Прохин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОСТОВ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Марта
23:36 · Кубок России
Новичок «Крыльев» Гарре: «Меня хорошо приняли в клубе, я счастлив»
23:28 · Кубок России
Ломаев: «Писарский делает то, что требуется от нападающего»
23:23 · Кубок России
Солдатенков: «Динамо» давило, но мы выстояли»
23:17 · Кубок России
Как «Динамо» не сумело обыграть «Крылья Советов» - видео видео
23:10 · Кубок России
Лещук: «Надо было не думать и сразу бить с разворота»
23:09 · Россия. Премьер-лига
Директор «Чертаново» поддержал возвращение к системе «весна-осень»
23:06 · Кубок России
Осинькин расскзаал о задачах команды после ухода лидеров
23:01 · Кубок России
Лещук: «Попадём на «Зенит» в Кубке: выиграем — хорошо, нет — будем больше тренироваться»
23:00 · Россия. Премьер-лига
Чанов: «ЦСКА нужен форвард по типу Вагнера Лава»
23:00 · Кубок России
Осинькин - о попадании в группу с «Зенитом» и «Спартаком» : «То, что подумал, лучше не говорить, наверное»
22:52 · Кубок России
Осинькин назвал слабые стороны в игре «Крыльев Советов»
22:50 · Кубок России
Шалимов: «В атаке «Динамо» испытывало проблемы»
22:50 · Кубок России
Писарский: «Свист с трибун на меня не влияет»
22:47 · Кубок России
Йоканович: «Проблема в том, что мы ошибки делали без особого давления со стороны Самары»
22:44 · Кубок России
Генеральный директор «Динамо» прокомментировал вылет в Путь регионов Кубка России
Все новости
Рекомендуем