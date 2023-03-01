Прохин тремя словами описал Карпина

Защитник «Ростова» Данила Прохин описал тремя словами своего наставника Валерия Карпина.

«Мотивация, характер, неуступчивость», — заявил футболист «жёлто-синих», ответив на вопрос издания Sport24.

Напомним, что после первого этого нынешнего сезона «Ростов» находится на третьей строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. На счету «дончан» 35 очков после 17 туров чемпионата.

Данила присоединился к «Ростову» в 2021 году, проведя в текущем сезоне 13 матчей в рамках всех состязаний. Валерий Карпин вновь возглавил клуб в 2022 году после длительного периода во главе «жёлто-синих» с 2017 по 2021 год.