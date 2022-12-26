Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Валерий Баринов: «Локомотив» идёт не по рельсам и катится под горку»

26 Декабря 2022 • 13:41 Комментировать
Ростов
...
Локомотив Москва
1 2.05 X 3.75 2 3.35
04.03 19:00

Заслуженный артист России и поклонник столичного «Локомотива» Валерий Баринов обратился к команде с пожеланиями на следующий год.

«Команде хочется пожелать побед в новом году! Даже тех, в которые я не верю. Мне кажется, «Локомотив» идёт не по рельсам и катится под горку. Хочу, чтобы команда встала на рельсы, но пока машинисты меня не вдохновляют», — заявил болельщик «железнодорожников» в интервью «Спорт-Экспрессу».

Также Баринов пожелал скорейшего возвращения отечественного футбола на международную арену, отметив, что без официальных матчей не имеет смысла существование сборной России.

Напомним, что на момент паузы в Российской премьер-лиге «Локомотив» находится на 14-м месте в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Валерий Баринов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОСТОВ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Декабря
14:59 · Россия. Премьер-лига
Талалаев высказался об уходе Смольникова из «Торпедо»
14:44 · Россия. Премьер-лига
Каррера: «Переход РФС в Азию будет ошибкой»
14:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Баринов назвал главное футбольное событие уходящего года
14:13 · Россия. Премьер-лига
Смольников покинул «Торпедо»
14:01 · Россия. Премьер-лига
Шаронов: «Хотелось бы посмотреть, как Бердыев будет выстраивать в «Сочи» атаку»
13:56 · Россия. Премьер-лига
Хорватский журналист: «Ухода Ловрена из «Зенита» хотят только враги»
13:43 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Факела» Суслов: «Пятибратов — отличный психолог, у нас прекрасная атмосфера в раздевалке»
13:41 · Россия. Премьер-лига
Валерий Баринов: «Локомотив» идёт не по рельсам и катится под горку»
13:30 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» заявили, что не будут искать замену Сычевому
13:26 · Россия. Премьер-лига
Дзюба готов провести бой с Александром Емельяненко 1
13:26 · Россия. Премьер-лига
Шавло: «У «Спартака» есть возможность догнать «Зенит»
13:26 · Россия. Премьер-лига
Кыласов: «УЕФА подбрасывает подачки»
13:20 · Россия. Премьер-лига
Шалимов поддержал переход РФС в Азию
13:17 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Есть ощущение, что решение о переходе в Азию будет принято»
13:17 · Россия. Премьер-лига
Сторожук — об ошибках Сафонова: «Он очень силён ментально, но, видимо, не железный»
Все новости
Рекомендуем