Валерий Баринов: «Локомотив» идёт не по рельсам и катится под горку»

Заслуженный артист России и поклонник столичного «Локомотива» Валерий Баринов обратился к команде с пожеланиями на следующий год.

«Команде хочется пожелать побед в новом году! Даже тех, в которые я не верю. Мне кажется, «Локомотив» идёт не по рельсам и катится под горку. Хочу, чтобы команда встала на рельсы, но пока машинисты меня не вдохновляют», — заявил болельщик «железнодорожников» в интервью «Спорт-Экспрессу».

Также Баринов пожелал скорейшего возвращения отечественного футбола на международную арену, отметив, что без официальных матчей не имеет смысла существование сборной России.

Напомним, что на момент паузы в Российской премьер-лиге «Локомотив» находится на 14-м месте в турнирной таблице.