Галактионов: «Дзюба доказывает, что он действительно тот харизматичный игрок, на которого мы рассчитывали»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Ростовом» (3:1).

- Что касается игры, действительно очень тяжелый матч с учетом особенностей поля и способностей соперника, который лидер нашего чемпионата. Для нас, тем более, с учетом турнирной ситуации каждый матч, как финал. Поэтому сегодняшняя победа очень важная, она трудовая. Мы действительно показали себя единой командой, единым коллективом, которая способна биться и добиваться результата.

- Вроде бы игра в первом тайме равная, во втором - прибавили. В какой момент вы поняли, что поймали удачу за хвост?

- Мы определенные нюансы после первого тайма в перерыве проговорили. Не снижали обороты, не отказывались от своей игры, поймали соперника на быстрых атаках. Самое главное - мы в тех аспектах, которые нам были необходимы, это подборы и единоборства, с учетом поля, мы их сегодня преодолели.

- Ожидали такой активности от Дзюбы сегодня?

- Вы знаете, несмотря на все инсинуации, которые идут вокруг его персоны, игрок доказывает делом, своим состоянием, что он набирает форму, что он действительно тот харизматичный игрок, на которого мы рассчитывали, он приносит пользу команде. Дай бог, чтобы это дальше продолжалось.

- Как вам Глушенков на новой позиции? Довольны, недовольны?

- Мы всегда довольны теми игроками, которые есть у нас в обойме. Единственный момент, что есть конкуренция, которая определяет, кто должен быть готов и выйти на поле.