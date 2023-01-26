«Балтика» арендует игрока «Ростова»

Полузащитник «Ростова» Кирилл Фольмер перейдёт в «Балтику» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба калининградского клуба.

Сообщается, что принципиальная договорённость о переходе 22-летнего футболиста уже достигнута, и сейчас Фольмер находится в расположении «Балтики».

«В настоящий момент между «Балтикой» и «Ростовом» завершаются все необходимые документальные процедуры по оформлению аренды футболиста», — говорится в сообщении клуба.

В нынешнем сезоне хавбек выступал за «Ахмат» на правах аренды. За грозненцев Фольмер провёл семь матчей, отметившись одним голом и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает молодого россиянина в 300 тысяч евро.