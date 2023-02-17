Петрович: «Дзюба в любом случае забьёт свои пять или шесть голов»

Бывший тренер «Анжи» Желько Петрович поделился мнением о переходе нападающего Артёма Дзюбы в «Локомотив».

Напомним, что официально в качестве нового игрока «железнодорожников» 34-летний футболист был представлен 8 февраля. Контракт Дзюбы с московским клубом рассчитан до конца этого сезона.

Петрович уверен в том, что опытный форвард поможет «красно-зелёным», так как он сейчас находится в хорошем для футболиста возрасте.

«Если ты в форме, если тренировался должным образом, это (возраст) точно не должно стать проблемой. Думаю, он многое даст клубу. Артём в любом случае забьёт свои пять или шесть голов», — цитирует Петровича «РБ Спорт».

После 17 туров РПЛ «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.