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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Билялетдинов считает, что переход Пиняева и Глушенкова в «Локо» проверит их психологию

28 Декабря 2022 • 19:07 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:00

Бывший полузащитник «железнодорожников» Динияр Билялетдинов считает, что переход двух молодых игроков «Крыльев Советов» в «Локомотив» станет серьёзным испытанием для психологии каждого из них.

Напомним, сегодня «Локомотив» официально объявил о трансфере Сергея Пиняева и Максима Глушенкова из «Крыльев Советов». Оба игрока подписали с клубом четырёхлетние соглашения.

«Для Сергея и Максима переход в «Локо» — большая проверка их психологии. Это нелёгкое испытание будет, в котором я ребятам пожелаю удачи», - цитирует Билялетдинова Metaratings.

«Локомотиву» во второй половине сезона в РПЛ предстоит непростая задача – сохранить прописку в элитном дивизионе российского футбола.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динияр Билялетдинов Максим Глушенков Сергей Пиняев трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023
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