Билялетдинов считает, что переход Пиняева и Глушенкова в «Локо» проверит их психологию

Бывший полузащитник «железнодорожников» Динияр Билялетдинов считает, что переход двух молодых игроков «Крыльев Советов» в «Локомотив» станет серьёзным испытанием для психологии каждого из них.

Напомним, сегодня «Локомотив» официально объявил о трансфере Сергея Пиняева и Максима Глушенкова из «Крыльев Советов». Оба игрока подписали с клубом четырёхлетние соглашения.

«Для Сергея и Максима переход в «Локо» — большая проверка их психологии. Это нелёгкое испытание будет, в котором я ребятам пожелаю удачи», - цитирует Билялетдинова Metaratings.

«Локомотиву» во второй половине сезона в РПЛ предстоит непростая задача – сохранить прописку в элитном дивизионе российского футбола.