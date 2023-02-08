Валуев пожелал Дзюбе удачи в «Локомотиве»

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев высказался о возможном переходе Артёма Дзюбы в столичный «Локомотив».

«Рад, что такой хороший человек и качественный футболист не остаётся без дела. Хочу пожелать Дзюбе удачи в «Локомотиве», — заявил депутат Государственной думы РФ в интервью изданию Sport24.

Напомним, что экс-капитан сборной России уже прошёл медосмотр в расположении «железнодорожников» вместе с Игорем Смольниковым. Дзюба находился в статусе свободного агента с ноября прошлого года после разрыва соглашения с турецким клубом «Адана Демирспор». «Локомотив» в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги находится лишь на 14-м месте.