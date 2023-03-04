Дзюба: «Нужно меру знать, три гола - я уже счастлив»

Лучший футболист матча «Ростов» - «Локомотив» (1:3) Артём Дзюба поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Все-таки, наверное, можно было и четвертый забить? Заменили, но хотелось четвертый?

- Замена была нужна. Меня там Лёха пяткой в колено ударил. Но знаете как? Нельзя так, нужно меру знать. Три? Я уже счастлив. Победа сегодня очень важная. Нам важно было победить, потому что мы в непростой ситуации, в которой «Локомотив» не должен находиться, вот и все.

- Некоторые болельщики где-то подсвистывали. Какая реакция у тебя на это?

- Да великолепная. Когда кто-то кричит: «Какой рукой ты это делаешь?», я показываю, что двумя. Там овации. Это нормально, пусть кричат. Кто-то подтрунивает, я к этому спокойно отношусь, честно. Меня это никак не задевает, а больше мотивирует. Главный ответ нашей команды - это счет на табло.