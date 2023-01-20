Радимов не думает, что «Ростов» сможет участвовать в чемпионской гонке

Чемпион Болгарии в составе «Левски» Владислав Радимов прокомментировал чемпионскую гонку в Российской премьер-лиге.

«Сложно верится, что «Ростов» сможет вклиниться в разборку «Спартака» и «Зенита». По одной простой причине: им не хватит ресурсов», - приводит слова специалиста «Матч Премьер».

«Дай Бог, чтобы я ошибся», - добавил Радимов.

В данный момент коллектив из Ростовской области располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 35 очков. На один балл больше заработал идущий вторым «Спартак», на семь зачётных единиц ростовчан обгоняет лидер турнира – петербургский «Зенит».