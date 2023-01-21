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Агент Керка подтвердил, что игрок перебрался в «Антверпен»

21 Января 2023 • 22:12 Комментировать
Локомотив Москва
...
Родина Москва
Через 16 ч. 22 мин.

Агент уже бывшего форварда московского «Локомотива» Джирано Керка Освальд Снип оперативно подтвердил, что его клиент – теперь игрок «Антверпена». Информация о том, что нидерландец уходит из «Локомотива» появилась сегодня днём.

«Да, все верно, он продолжит карьеру в «Антверпене», - цитирует Снипа «Спорт-Экспресс».

Напомним, Керк появился в составе «Локо» в начале прошлого сезона, однако обилием голов болельщикам «железнодорожников» не запомнился, забив лишь три мяча.

Действующий контракт форварда с «Локо» рассчитан аж до середины 2025 года, в «Антверпен» игрок отправился в рамках арендного соглашения.

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Евро-Футбол.Ру,
Антверпен Джирано Керк
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