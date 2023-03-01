Терюшков — о словах Дзюбы: «Сейчас надо формировать сборные команды России только из тех, кем можно гордиться»

Депутат Госдумы и бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал слова нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы, ранее назвавшего себя патриотом России, которая, по мнению футболиста, находится на правильном пути.

«Надо внимательно присмотреться к ряду наших спортсменов — далеко не все из них достойны выступать от имени страны. Сейчас надо формировать сборные команды России только из тех, кем можно гордиться. Артём — молодец», — цитирует Терюшкова «РБ Спорт».

Напомним, Дзюба перешёл в «Локомотив» 8 февраля нынешнего года. Текущий сезон 34-летний форвард начинал в турецком клубе «Адана Демирспор», с которым расторг соглашение в начале ноября прошлого года.