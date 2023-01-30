Даниил Уткин подтвердил интерес из Турции, Италии и Испании

Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин подтвердил слова своего агента об интересе из европейских чемпионатов.

«Агент мне говорил, что были какие-то конкретные интересы со стороны Турции, Италии и Испании, но мы переговорили, я сказал свою позицию, с которой он согласился, что на данный момент нужно сфокусироваться на родном клубе и провести полноценный сезон», — приводит слова хавбека российской сборной«Матч ТВ». Уткин отметил, что готов вернуться к вопросу о возможном переезде в Европу уже летом.

Напомним, что к составу «Ростова» полузащитник присоединился перед началом нынешнего сезона, перейдя из «Краснодара». В футболке клуба, занимающего третье место в таблице РПЛ, Даниил провёл 22 матча во всех турнирах, забив три гола.