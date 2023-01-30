Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Даниил Уткин подтвердил интерес из Турции, Италии и Испании

30 Января 2023 • 22:42 Комментировать
Ростов
...
Локомотив Москва
1 2.05 X 3.75 2 3.35
04.03 19:00

Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин подтвердил слова своего агента об интересе из европейских чемпионатов.

«Агент мне говорил, что были какие-то конкретные интересы со стороны Турции, Италии и Испании, но мы переговорили, я сказал свою позицию, с которой он согласился, что на данный момент нужно сфокусироваться на родном клубе и провести полноценный сезон», — приводит слова хавбека российской сборной«Матч ТВ». Уткин отметил, что готов вернуться к вопросу о возможном переезде в Европу уже летом.

Напомним, что к составу «Ростова» полузащитник присоединился перед началом нынешнего сезона, перейдя из «Краснодара». В футболке клуба, занимающего третье место в таблице РПЛ, Даниил провёл 22 матча во всех турнирах, забив три гола.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Даниил Уткин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОСТОВ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Января
23:38 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Ростов» прыгнул выше головы по тому составу, что у них есть»
23:32 · Россия. Премьер-лига
Игонин: «Дзюба упустил момент, когда мог перейти в статусный клуб»
23:15 · Россия. Премьер-лига
Угаров назвал причины, по которым Малком должен уйти из «Зенита»
23:09 · Россия. Премьер-лига
Шалимов считает, что Малкому нужно остаться в «Зените»
23:06 · Россия. Премьер-лига
Магнуссон признался в любви болельщикам ЦСКА
22:42 · Россия. Премьер-лига
Даниил Уткин подтвердил интерес из Турции, Италии и Испании
22:24 · Россия. Премьер-лига
Кечинов уверен, что Малкому в «ПСЖ» будет трудно попадать в основу
22:22 · Россия. Премьер-лига
Быстров: «Дешевле 40 миллионов евро Малкома нет смысла отдавать»
22:09 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий уверен, что потеря Малкома сильно скажется на «Зените»
22:04 · Россия. Премьер-лига
Сергеев: «Не знаю, почему меня не вызывают на матчи сборной России»
22:03 · Россия. Первая лига
Парфёнов прокомментировал победу «Родины» над «Уралом»
21:58 · Россия. Премьер-лига
Переход Изидора в «Лион» не состоится
21:40 · Россия. Премьер-лига
Виктор Гусев: «Роль Малкома в «Зените» не так велика, чтобы влиять на обострение борьбы за чемпионство»
21:34 · Россия. Премьер-лига
Быстров считает, что Захарян играет ниже своих способностей
21:28 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Шансы «Спартака» на чемпионство не повысятся, если Малком уйдёт из «Зенита»
Все новости
Рекомендуем