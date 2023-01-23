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Первый тренер Баринова — о сорвавшемся переходе футболиста в «Бешикташ»: «Испытываю большое разочарование»

23 Января 2023 • 14:04 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:00

Александр Тихонов, первый тренер полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, высказался о несостоявшемся переходе своего бывшего подопечного в «Бешикташ».

Ранее президент турецкого клуба Ахмет Нур Чеби заявил, что «Бешикташ» никогда не был заинтересован в услугах российского футболиста.

По мнению Тихонова, сорвавшийся трансфер — ошибка «Локомотива», так как в будущем московский клуб уже вряд ли сможет продать футболиста по выгодной для себя цене. Также первый тренер Баринова подчеркнул, что экс-наставник «железнодорожников» Юрий Сёмин позволил бы 26-летнему хавбеку попробовать свои силы в Европе.

«Испытываю большое разочарование, что трансфер такого футболиста сорвался. Запас сил у Баринова есть, но переходить надо либо сейчас, либо этим летом. Потом уже будет поздно», — цитирует Тихонова Sport24.

В нынешнем сезоне Баринов провёл в составе «красно-зелёных» 20 матчей, отметившись одним голом и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 9 миллионов евро. 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Бешикташ Юрий Сёмин Александр Тихонов Дмитрий Баринов
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