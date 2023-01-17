Комличенко: «Все мои мысли о «Ростове»

Форвард «Ростова» Николай Комличенко высказался о возможном переходе в столичный «Локомотив».

«Да это всё слухи. Все мои мысли о «Ростове», о второй половине сезона. Хочется так же ударно начать, на той же ноте, и продолжить играть в течение всего чемпионата», — приводит слова нападающего «Матч ТВ».

Напомним, что ранее появилась информация об отказе футболиста менять место работы. В текущей кампании на счету нападающего восемь голов при 11 ассистах в 20 матчах в рамках всех состязаний. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего российской сборной в пять миллионов евро.