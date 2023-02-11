Мостовой: «Нападающего уровня Дзюбы тяжело найти в российском футболе»

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о переходе известного нападающего Артёма Дзюбы в «Локомотив».

Эксперт выразил уверенность в том, что 34-летний футболист поможет «железнодорожниками» во второй части текущего сезона.

«Положительно отношусь к тому, что «Локомотив» подписал опытных Дзюбу и Смольникова. Удивительно, что Дзюба не мог найти команду. Нападающего уровня Артёма тяжело найти в российском футболе», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Напомним, что нынешний сезон Дзюба начинал в турецком клубе «Адана Демирспор», с которым расторг соглашение в начале ноября прошлого года. Ранее он также выступал за «Спартак», «Зенит», «Ростов», тульский «Арсенал» и «Томь».

После 17 туров РПЛ «Локомотив» занимает 14-ю строчку в турнирной таблице, опережая 15-е «Химки», находящиеся в зоне вылета, на одно очко.