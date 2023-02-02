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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран отказался поздравлять Карпина с днём рождения

02 Февраля 2023 • 13:52 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:30

Бывший наставник подмосковных «Химок» Сергей Юран рассказал об отказе поздравлять тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина с днём рождения.

«Что бы я пожелал Карпину в день рождения? Мне никто ничего не желал, поэтому какие ко мне вопросы. Вы же не звоните Карпину, когда у меня день рождения», — заявил специалист в интервью изданию«РБ Спорт». Также Юран рассказал, что сам Карпин его ни разу не поздравлял с днём рождения.

Отметим, что сегодня, 2 февраля, тренеру национальной команды исполнилось 54 года. «Ростов» под руководством Карпина идёт на третьей строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, на семь баллов отставая от «Зенита».

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сергей Юран
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