Дзюба - в основе: «Локомотив» объявил состав на матч с «Ростовом»

Субботнюю программу 18-го тура Российской премьер-лиги будет закрывать матч между «Ростовом» и «Локомотивом». Рулевой московской команды Михаил Галактионов принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Кузьмичёв, Конти, Баринов, Карпукас, Глушенков, Пиняев, Камано, Дзюба.

Как видим, нападающий Артём Дзюба, один из зимних новичков команды, снова попал в основной состав «Локомотива».

«Ростов» и «Локомотив» начнут матч в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.