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«Локомотив» не отпускает Баринова в «Бешикташ» слухи

06 Февраля 2023 • 11:11 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:30

Появились новые слухи в саге о возможном переходе Дмитрия Баринова в турецкий «Бешикташ».

По информации издания «РБ Спорт», руководство стамбульского коллектива продолжает настаивать на сумме в пять миллионов евро, что не устраивает боссов «железнодорожников», которые намерены выручить за своего лидера большие средства. Сообщается, что шансы на переезд Дмитрия минимальны, поскольку трансферное окно в Турции закрывается в среду, 8 февраля.

Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего хавбека в девять миллионов евро. На счету Баринова 20 матчей за «Локомотив» в нынешнем сезоне, в которых он отличился одним голом при одном ассисте.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Бешикташ Дмитрий Баринов Трансферы футбола - зима 2023
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