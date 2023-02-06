Появились новые слухи в саге о возможном переходе Дмитрия Баринова в турецкий «Бешикташ».

По информации издания «РБ Спорт», руководство стамбульского коллектива продолжает настаивать на сумме в пять миллионов евро, что не устраивает боссов «железнодорожников», которые намерены выручить за своего лидера большие средства. Сообщается, что шансы на переезд Дмитрия минимальны, поскольку трансферное окно в Турции закрывается в среду, 8 февраля.

Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего хавбека в девять миллионов евро. На счету Баринова 20 матчей за «Локомотив» в нынешнем сезоне, в которых он отличился одним голом при одном ассисте.