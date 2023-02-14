Дзюба: «С нетерпением жду матч «Локомотива» с «Зенитом»

Новичок московского «Локомотива» Артём Дзюба заявил, что очень ждёт встречи своего нового клуба против петербургского «Зенита».

«Очень хорошо проходит адаптация в «Локо», ребята очень приятные, веселые, поэтому всё великолепно. С нетерпением жду матч против «Зенита», - цитирует Дзюбу «Матч-ТВ».

Ранее сообщалось, что форвард встретился с генеральным директором петербургского коллектива Александром Медведевым.

Напомним, что с 2015 по 2022 год Дзюба был игроком «Зенита», покинул форвард клуб в конце прошлого сезона, став с ним в очередной раз чемпионом России.

Встреча «Зенита» и «Локомотива» в рамках РПЛ состоится в первой декаде апреля, она пройдёт в Москве на «РЖД Арене» ориентировочно 9 числа. «Зенит» возглавляет чемпионат России на данный момент с 42 очками, «Локо» - 14-й, 13 очков.