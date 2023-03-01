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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Быстров предположил, чего не хватает «Локомотиву»

01 Марта 2023 • 14:04 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:30

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров поделился мнением о текущем состоянии «Локомотива».

Напомним, ранее в 1/4 финала Кубка России «железнодорожники» уступили «Спартаку» по сумме двух матчей (2:5).

«Локомотиву» всё-таки ещё чего-то не хватает, может, взаимопонимания всех футболистов, которые играют. Хотя уже долго в этом составе они играют», — цитирует Быстрова «Спорт-Экспресс».

После 17 туров РПЛ «Локомотив» расположился на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 13 очков. Свой следующий матч «железнодорожники» проведут 4 марта против «Ростова». Начало — в 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Владимир Быстров
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